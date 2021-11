Este viernes, el comité de emergencia provincial confirmó que no hubo personas fallecidas en la provincia y aunque si 58 casos positivos. Mientras que las personas recuperadas son 32.

En Cutral Co y Plaza Huincul, desde el servicio de Epidemiología del hospital local se indicó que la situación indica un caso activo de Covid-19 y no fue necesaria su internación.

En cuanto a los casos activos en la provincia son 487 y el porcentaje de ocupación de camas UTI es del 68,5 %.