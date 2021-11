Una delegación de la Brigada de Investigaciones local viajó a General Roca para participar de las pericias en busca de coincidencias con la desaparición de Arabales Troncoso; pero la Justicia rionegrina confirmó que el cuerpo es del empleado judicial Javier Videla, desaparecido desde marzo.

Si bien se conoció esta mañana sobre el hallazgo de los restos de Videla; el comisario inspector Claudio Vinet comentó que la dirección Seguridad Interior Cutral Co fue alertada de inmediato al conocer el hallazgo de un cuerpo en la región.

“Ayer tomamos conocimiento del hallazgo de un masculino sin vida en un descampado cerca de General Roca, con un avanzado estado de descomposición. Policía se contacto de inmediato para saber si era Arabales Troncoso“, que es buscado desde su desaparición el pasado 12 de agosto.

Rubén Arabales Troncoso está desaparecido desde el 12 de agosto

Vinet remarcó que el personal policial de Cutral Co, Plaza Huincul y otras dependencias cercanas mantienen el alerta por el paradero de Rubén Arabales Troncoso; pero que los operativos de búsqueda ya no son iguales que meses atrás, cuando el caso era reciente. Por aquel entonces hubo rastrillajes diarios con recorridas a pie, canes de búsqueda y drones que no dieron los resultados esperados.

Arabales Troncoso se escapó del hogar Renacer de Plaza Huincul el pasado 12 de agosto y desde entonces su paradero es desconocido. El hombre era un paciente psiquiátrico en tratamiento y ya había intentado huir de la ciudad en otras ocasiones.