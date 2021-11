Cada 14 de noviembre se realiza, a nivel mundial, un día de concientización de sobre la diabetes y su forma de prevenirla. Y se iluminan los espacios públicos de color azul, con el fin de dar esperanza a las personas que viven con este padecimiento.

En Plaza Huincul se iluminó la Plaza de las Banderas, en la intersección de las rutas 17 y 22. Además este lunes a las 10 habrá una actividad de prevención en el Centro de Atención al paciente diabético de Cutral Co y Plaza Huincul, bajo el lema “no celebramos la enfermedad sino poder tratarla adecuadamente”.

Romina Luján, referente del programa Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) de la dirección provincial de Atención Primaria de la Salud, indicó que “durante la pandemia por Covid-19 muchas personas con diabetes y otras enfermedades crónicas no se realizaron sus controles de salud”, por lo que apuntó: “Se promueve mejorar la accesibilidad al turno médico y a los estudios complementarios correspondientes”.

Fue instaurado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como respuesta al alza de diagnósticos de esta enfermedad y su objetivo es educar acerca de la prevención de la diabetes y el buen manejo de la misma, así como las enfermedades relacionadas con ella y la calidad de vida que se puede lograr con su buen manejo.​

Se eligió esta fecha por ser el natalicio de Frederick Grant Banting, quien junto a Charles Best descubrió la insulina, cuyo descubrimiento permitió que la diabetes pasara de ser una enfermedad mortal a una enfermedad controlable.

Se estima que la cantidad de personas que la padecen se cuatriplicó desde 1980. El páncreas deja de generar insulina o el organismo no utiliza correctamente la insulina que produce el páncreas. Se puede prevenir con una vida activa, con la realización de actividad física y un peso normal.

El lema de este año 2021 es “acceso a la atención de la salud” porque muchas personas no saben que la padecen porque no acceden al diagnóstico y otras personas no pueden tratarla por falta de atención médica y alimentos saludables.