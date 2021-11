Los concejales de Plaza Huincul aprobaron en la sesión del martes la adhesión a la ley provincial 2333 y la modificatoria 2885 que fija el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos. Si bien hubo modificaciones con respecto al proyecto original, se aprobó por unanimidad.

La iniciativa que fue tratada en la comisión Uno -de Industria, Comercio, Legislación Municipal, Hacienda, Presupuesto, Obras y Servicios Públicos- fue promovida por el bloque UC- FN y aprobada por todos los integrantes del cuerpo.

Esta norma tiene por objeto registrar por orden judicial a toda persona obligada al pago de alimentos por sentencia firme o por convenio homologado judicialmente, que adeude total o parcialmente dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas, en un período no superior a un año calendario. También, tiene la función de expedir certificados de “libre deuda” o no, conforme conste registrado o no como deudor alimentario moroso.

Con esta adhesión, el Municipio de Plaza Huincul requerirá el “Certificado de Libre Deuda Alimentaria” emitido por el organismo provincial competente, de manera online o a través de la página oficial u otro medio oficial, de manera obligatoria, en los siguientes casos:

a) Obtención y Renovación de licencia

b) Habilitación y cambios de titularidad para actividades comerciales, industriales y de servicios.

c) Participación de licitaciones municipales, sea en calidad de persona física o jurídica (en el caso que fuera una persona jurídica, este requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de los integrantes de los órganos de dirección y administración).

d) Ser beneficiario de un plan o facilidades de pago por deudas municipales.

e) Ser proveedor del municipio (en el caso que fuera una persona jurídica, este requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de los integrantes de los órganos de dirección y administración).

f) Obtención de una licencia de Taxi o Remis.

g) Ser funcionario en cualquiera de los ámbitos municipales (candidatos a Intendente/a , concejales/as, Síndicos Municipales, Directorio y Síndicos del ENIM)

h) Ser candidato en las elecciones para las comisiones vecinales.

i) Creación de Asociaciones Civiles.

Asimismo, para aprobar y otorgar créditos del ENIM (Ente Autárquico Intermunicipal) deberá exigirse a todos los solicitantes, ya sean personas físicas o jurídicas (en este último caso, debe ser cumplimentado por la totalidad de los integrantes de los órganos de dirección y administración), como requisito obligatorio el “Certificado de Libre Deuda Alimentaria”.