Aunque no fue prolongada, la tormenta con la caída de granizo se sintió en Cutral Co y Plaza Huincul. A la primera precipitación se le sumó alrededor de las 18:30 la presencia de granizos que fueron de tamaño normal y no grandes como si ocurrió en otras ocasiones y que provocó daños importantes.

El anegamiento de las calles marcó la intensidad de la caída de las cortinas de agua, sin embargo antes de las 19 ya había cesado.

A diferencia de lo que pasó en Rincón de los Sauces (como lo muestra la fotografía) aquí no hubo grandes inconvenientes. En la localidad petrolera del norte de la provincia si hubo corte de ruta por la gran cantidad de agua.