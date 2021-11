El hecho se registró el viernes 05 de noviembre pasadas las 5.15 de la madrugada sobre las calles Ceferino Contreras y Zapala el barrio Pampa.

Personal del Comando Radioélectrico de Cutral Co se encontraba realizando patrullaje preventivo cuando divisaron a un hombre no identificado que corría con un microondas, un par de zapatillas y un maletín color gris, en sus manos.

Cuando el individuo vio a los uniformados arrojó los objetos al suelo y se dio a la fuga. Los elementos fueron secuestrados y se investiga su precedencia presumiendo que fueron robados. En el caso tomó intervención la comisaria 15 del barrio Pampa.

En cuanto al hecho no hubo denuncia y según comentó el comisario inspector Claudio Vinet “Se están realizando chequeos de denuncias pasadas”. Además informó que los elementos están a disposición para el reconocimiento por parte de los posibles dueños.