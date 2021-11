Desde la Dirección de Cultura dependiente de Plaza Huincul, informaron que el pasado 29 de octubre se desarrolló una nueva etapa de los Juegos Integrados Neuquinos.

El director del área Andrés Ormaechea indicó “En esta edición participamos nuevamente con nuestro contingente de jóvenes artistas y obtuvimos muy buenos resultados en las distintas disciplinas. En total participaron seis chicas y chicos que trajeron 5 premios para nuestra delegación; ellos son Sayén Vázquez y Gianfranco Garagiola en danza que obtuvieron el primer puesto en las categorías sub 15 y sub 18, Macarena Sosa que obtuvo el segundo puesto en Fotografía sub 18, Benjamín Valle que también obtuvo el segundo premio en Canto y participó de la misma disciplina Candela Tapia, que es una joven de aquí también de nuestra ciudad”.

La competencia estaba organizada desde principios de este año y se realizó bajo la modalidad virtual aunque está previsto que el próximo año se vuelva a la presencialidad. Los ganadores de cada categoría representarán a la ciudad y a la provincia en el certamen nacional que también será de manera virtual.