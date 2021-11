Concluyó hoy la audiencia de determinación de pena en la causa que se sigue a un hombre que ya fue declarado culpable por el abuso de dos niñas en Cutral Co. La fiscalía, la querella institucional y la querella particular coincidieron en pedir 22 años de prisión efectiva para J.B. La defensa particular del acusado, solicitó 11 años. Mañana se conocerá la resolución del juez de Garantías, Raúl Aufranc.

La audiencia de hoy estaba fijada para las 10:30. El juez de Garantías, Aufranc escuchó uno de los testimonios que restaba declarar y finalmente, las partes hicieron los alegatos.

La fiscal Sandra González Taboada pidió 22 años de prisión efectiva para el acusado. En la misma línea estuvo la defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente, Gabriela Bianco y el representante de la querella particular, Mario Jordán Díaz. Por su parte, la defensa particular del acusado Melina Posser, pidió 11 años.

El juez Aufranc resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana para dar a conocer la resolución en cantidad de años que deberá purgar el hombre.

La audiencia de hoy había sido postergada el pasado 21 de octubre luego de que la abogada defensora del condenado denunciara una agresión a su vehículo.

El edificio judicial fue vallado al inicio de esta semana para evitar incidentes. Ante la relevancia del caso, un grupo denominado “Madres en lucha” comenzó a manifestarse en este y otros casos de abusos sexuales y violencia de género en reclamo por condenas ejemplares. En el último caso; y con la decisión de reprogramar la audiencia, arrojaron huevos contra el frente del establecimiento.

Hoy hubo un operativo policial de resguardo sobre las inmediaciones; considerando que el acusado -Jorge Benitez- debe presenciar la audiencia.

En agosto, un jurado popular declaró a Benítez culpable de los abusos sexuales reiterados a dos niñas de su entorno familiar.