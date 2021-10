La Cámara de Diputados de la provincia aprobó por mayoría una comunicación que solicita a YPF que invierta en la ampliación y modernización de la refinería de Plaza Huincul.

Se trata de la comunicación 188, aprobada sobre tablas tras la unificación de un proyecto del MPN con uno del diputado Carlos Coggiola (PDC), para que la refinería de Plaza Huincul reciba inversiones similares a las que anunció YPF recientemente para la refinería de Mendoza.

Al exponer los argumentos, Coggiola se pronunció en contra de la industrialización del petróleo neuquino por fuera de la jurisdicción local, “Debemos defender no sólo nuestros recursos sino que también sean procesados y generen trabajo en la provincia”.

Además destacó que una inversión similar a la que YPF realizará en Mendoza implicaría la generación de mil puestos de trabajo genuinos en la comarca petrolera.

Por su lado el diputado Maximiliano Caparroz (MPN aseguró que el pedido a la empresa de bandera nacional “se hace eco del reclamo de los pobladores” de Cutral Co y Plaza Huincul que han expresado su repudio a que la inversión de millones de dólares se ejecute en Mendoza y no en Neuquén. “No estamos en contra de que se invierta en otras provincias”, aclaró el diputado, quien explicó que el pedido es que se hagan también inversiones en la refinería de Plaza Huincul, que es la más grande de la Patagonia.

La comunicación fue aprobada por mayoría con el voto positivo de los bloques del MPN, Juntos, UP-FR, PDC, Siempre, FNN y Juntos por el Cambio. Desde el bloque Frente de Todos y el FIT se pronunciaron en contra.