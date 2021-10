El candidato a secretario general por la lista Azul y Blanca, Marcelo Rucci, destacó este martes en una multitudinaria asamblea realizada en Añelo, la recuperación del empleo y las mejores salariales que se están aplicando mes a mes para recuperar el poder adquisitivo del salario perdido en tiempos de pandemia y baja de la actividad.

“Hace pocos días pudimos firmar con Halliburton y otras empresas, el pase a plaza a planta de todos los compañeros. Pusimos fin a los contratos a término”, informó Rucci a los miles de trabajadores que asistieron a la asamblea realizada en el Parque Industrial de Añelo.

Además manifestó que se vienen “momentos de lucha” y mencionó que “hay un avance e corporaciones políticas y empresarias” para conculcar derechos de los trabajadores.

“Lo vamos a resistir en los campos, con unidad, parándonos delante de ustedes y decirles que en las buenas y en las malas no abandonamos a nadie porque esta es nuestra lucha”, indicó.

Y continuó: “vienen momentos difíciles porque han podido ver lo que acaban de presentar en el Congreso para sacarnos derechos, sacarnos los aguinaldo, las vacaciones e indemnizaciones, pero le digo a estos señores que en estos campos donde dignificamos a nuestras familias, venimos a trabajar y a cumplir, pero si hay que transformarlo en un campo de batalla lo vamos a hacer”, advirtió.

También se refirió a la elección del próximo 20 de octubre y aseguró que “reventarán” las urnas de votos para mostrar la unidad de la organización sindical.

Rucci informó a los trabajadores que referentes de una lista opositora propusieron desistir dude ir a elecciones a cambio de unificar listas. ”Ahora que se la ven tan fea querían armar una lista de unidad y poner una persona por lista. Pero no, yo no traiciono a mis compañeros, le vamos a demostrar que quienes estamos en las buenas y en las malas no traicionamos nuestra ideas ni lealtades”.

“La lealtad entre los trabajadores petroleros no la quiebra nada, nunca levantamos una bandera de rendición, prefiero morir en el campo antes de darle el gusto a estos sinvergüenzas de venir por los derechos de los trabajadores”, concluyó Rucci.