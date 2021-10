Héctor Eduardo Acuña estuvo presente en la audiencia de formulación de cargos, en los que se acusó a Fabián y Jairo Muñoz y a Alexis Posso de realizar los disparos que mataron a Danila Acuña este fin de semana en el barrio Belgrano.

En su intervención contó que hace 25 o 30 años que vive en el barrio Belgrano y que él también caminó “por la calle, que no es una buena calle”.

Y con esa experiencia a cuestas, aseguró “estos chicos se creen sicarios, dueños del barrio”. Una de las quejas de los vecinos es que los tiroteos entre grupos de delincuentes son cotidianos. Y esos enfrentamientos ya provocaron cuatro víctimas fatales. Esta es la primera en las 450 pero murió Luciano Fuente en el barrio Peñi Trapún, Laura Gutierrez en el barrio Nehuen Che y Erica Navarro en el barrio Otaño.

“A mi hija ya no me la van a devolver, nadie, estos tres jóvenes saben lo que hicieron, que se cumpla con la ley”, dijo Acuña.

Y luego se mostró consternado porque la defensa pidió solo uno o dos meses aunque en realidad la audiencia de ayer no era para juzgarlos sino para iniciar la investigación.

Y le pidió a todos los abogados y especialmente a los defensores que “se pongan en mi zapato, como papá, lo que me pasó hoy, Dios no lo permita, que le pase a sus hijas, ella no estaba a los tiros, estaba comiendo con mi nieto”.