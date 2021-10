Alrededor de las 17, el jurado popular entró a deliberar después de escuchar las instrucciones del juez de Garantías, Federico Sommer que conduce la audiencia les brindó. Los doce integrantes deben resolver por un veredicto de “culpable” o “no culpable” por cada uno de los seis acusados, según el delito que se les imputó.

Para alcanzar el resultado, debe haber como mínimo ocho votos de los doce.

Esta tarde, con el alegato de la defensa particular terminó esta instancia. El defensor Gustavo Palmieri pidió la “no culpabilidad” para Elio Mauricio Díaz y para Elías Campos, por el homicidio del policía Luis Gabriel Nahuelcar Varela. En el caso que el jurado popular los declare culpable, les brindó como alternativa que lo hagan por el de “homicidio no intencional”.

El abogado Palmieri hizo la petición al señalar que la investigación y acusación de su asistido Díaz, es “inconsistente y no supera la duda razonable”. De lo contrario, que si se lo encuentra culpable sea por “homicidio no intencional”. El mismo criterio pidió para su otro defendido, Campos. “Por las condiciones deficientes de la investigación no podemos afirmar categóricamente que el autor del disparo o hiciera con la clara intención de matar”, fundamentó y recalcó en el contexto del enfrentamiento y de las condiciones en que se dio.

Acá se puede ver el alegato del abogado defensor particular, Palmieri:

Antes, en la primera parte de la jornada había terminado el alegato de clausura de la defensa pública que representa a cuatro de los seis imputados

Los defensores Vannesa Macedo Font y Diego Simonelli, en su alegato de cierre, pidieron que el jurado tenga en cuenta que tres de sus asistidos José Luis Espinoza, José Culliqueo y Miguel Ángel Díaz, sean declarados culpables por haber cometido “atentado a la autoridad agravada”. En cambio, para el cuarto de sus asistidos, Walter Díaz, que sea declarado “no culpable” porque no estaba en el lugar del hecho al momento del homicidio del policía.

El fiscal jefe Agustín García solicitó al jurado popular que declaren culpable a Elio Mauricio Díaz como autor del disparo que terminó con la vida del policía Gabriel Nahuelcar y a Elías Campos, como coautor de este hecho. Pidió que los declaren culpables de homicidio doblemente agravado por la calidad de la víctima, y por ser utilizado como armas de fuego.

Acá está el alegato del fiscal García:

Para los cuatro imputados restantes José Luis Espinoza, José Culliqueo, Walter Díaz y Miguel Ángel Díaz “atentado a la autoridad calificado”.

En términos similares, los abogados de la querella Alejandro Casas y Nahuel Urra adhirieron a la propuesta de fiscalía.

Acá se puede ver el alegato de los abogados querellantes y del Ministerio Público de la Defensa, con Macedo Font y Simonelli.

Ahora, hay un cuarto intermedio y se espera el alegato de la defensa particular de Elio Díaz y Elías Campos.

Hoy es jornada de alegatos en el juicio por homicidio que se le sigue a Elio Mauricio Díaz, acusado como autor del disparo y a Elías Campos, José Luis Espinoza, José Culliqueo, Walter Díaz y Miguel Ángel Díaz como coautores por el homicidio del policía Luis Gabriel Nahuelcar Varela.

Hay otro imputado que al momento del hecho era menor de edad y está identificado como LC, pero que tiene otro proceso judicial. El homicidio del policía Luis Gabriel Nahuelcar Varela ocurrió el 1 de enero de 2020, en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co.

Ayer, concluyeron los testimonios de dos testigos ofrecidos por la defensa particular de Elio Díaz y Campos, en los dos casos fueron las esposas de los acusados.

Ayer, concluyeron los testimonios de dos testigos ofrecidos por la defensa particular de Elio Díaz y Campos, en los dos casos fueron las esposas de los acusados.

Las testigos solo respondieron las preguntas que formularon el defensor Gustavo Palmieri y el fiscal jefe Agustín García. No hubo preguntas de la querella particular, a través de Nahuel Urra ni los defensores públicos, Vannesa Macedo Font y Diego Simonelli.

El juez de Garantías Federico Sommer que dirige la audiencia después de los alegatos brindarán las instrucciones al jurado popular para que ingresen a deliberar. Los 12 ciudadanos deberán resolver si las personas imputadas son culpables o no culpables. Para llegar al veredicto, debe haber ocho de los doce votos.

El proceso contra los seis acusados comenzó el lunes 27 de septiembre y estaba previsto que se extendiera hasta el 15 de este mes. Sin embargo, a lo largo de las jornadas se fueron desistiendo de algunos testimonios por lo que se adelantó la instancia de los alegatos y luego el veredicto.