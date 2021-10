La familia de Jorge Javier Castro repudió el pedido de los defensores de Mauro Ballarini por obtener salidas transitorias. En marzo de 2020 fue condenado a tres años de prisión.

“Hoy no ha sido un día más, hoy ha sido un día en el que confirmamos que nos victimizan a cada momento. Por muy bonito que hagan su discurso, a nosotros eso no nos va a devolver a nuestro hijo, hermano, novio, sobrino. La in- justicia le dio salida transitoria al asesino de nuestro hijo, aunque no lograron ni salidas laborales ni la cantidad de salidas que pretendían” dice el descargo que la familia hizo en redes sociales.

La publicación continúa “no estamos conformes. Pero nosotros tenemos el deber moral de continuar viviendo para homenajear a ese ser tan hermoso que fue nuestro Javi. Ahora solo nos queda confiar en la justicia divina ‘el que en la tierra las hace en la tierra las paga’; y esta no será la excepción. Ballarini en la calle es un peligro. Nosotros en la calle somos sus víctimas. Solo nos queda agradecer a todos los que siempre nos acompañaron en todo momento.”, concluye.

El pedido de salidas para Ballarini surge al cumplirse la mitad de la pena otorgada por el homicidio. En marzo de 2020, el juez Mario Tomassi dictó una condena de 3 años y 2 meses de prisión efectiva, más seis años de prohibición de conducir e inhabilitación absoluta.

Este es el auto que manejaba Ballarini al momento de la muerte de Castro

Cumplido un año y medio de la lectura de la sentencia, la abogada Angélica Muñoz que lo representa presentó el planteo por acceder al beneficio de salidas transitorias, que fue aprobado en el día de ayer.

Con esto, el hombre que provocó dos muertes al volante -aunque una de ellas no tuvo consecuencias penales por ser menor de edad al momento de cometerla-accedió al beneficio de comenzar la reinserción con salidas de la Unidad de Detención 21, donde cumple su pena.