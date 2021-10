Hoy se escucharán los últimos testimonios en el juicio por jurado popular que se sigue en el juicio contra seis imputados por el homicidio del policía Luis Gabriel Nahuelcar Varela, ocurrido el 1 de enero de 2020 en Cutral Co.

La defensa particular de los imputados Elio Mauricio Díaz -acusado como autor del disparo- y Elías Campos presentará entre cuatro a seis testimonios ante el jurado popular. Será el turno del abogado Gustavo Palmieri que ofrecerá los testigos en este tramo.

En la audiencia del lunes pasaron ante el jurado popular las pruebas testimoniales que ofreció la defensa pública, a través de Vannesa Macedo Font y Diego Simonelli. La primera en declarar fue la vecina que registró el video en el momento en que se produjeron los disturbios. Después de relatar las actividades previas esa mañana. “Escuché alboroto y salgo a mirar. Y le mando a mi marido un video: así comenzamos el año en el barrio”, dijo la testigo, quien grabó las imágenes desde la ventana de su casa.

En las imágenes que son las que analizó el perito Enrique Prueger, se observa a “los chicos que están tirando piedras y después un policía que pasa con un arma”, aclaró. Describió cómo eran los días previos en ese sector de la barriada en la que vive. “En el video que grabé era para que mi marido que estaba trabajando vea cómo empezábamos el año en la cuadra y se escucharon disparos y gritos. En todo momentos se ve que largan piedras, al que más veo es a (José) Luis Espinoza, con una remera blanca, después a los otros, atrás, pero yo no los conozco a todos, estaban tirando piedras, no tenían armas”, refirió.

Explicó que como estaba adentro de su casa, la visión que tenía era limitada a lo que le dejaba ver la ventana.

“Terán me trató muy mal”, dijo la testigo

La testigo describió además todo lo que vivió después de que se produjo el homicidio. “Para mi fue feo porque fue una situación rara. Hubo ente que no me hizo pasarla bien, yo no quisiera estar acá (declarando) y lamento mucho lo que le pasó a la familia, pero a mí muchas veces me cuestionaron y la pasé muy mal”, indicó.

Después explicó que “(el fiscal Santiago) Terán me trató muy mal, me interrogó de mala manera, queriendo que yo diga otra cosa, pero yo dije lo que vi, estaban tirando piedras”, aclaró. Por otra parte, respondió que en varias ocasiones le secuestraron el teléfono para ser sometido a pericias.

Las siguientes testigos fueron la madre y una de las hermanas de Walter Diego Díaz, quienes relataron cómo pasaron la jornada del 31 de diciembre, la madrugada y las primeras horas del 1 de enero de 2020 cuando se produjo el homicidio del policía Nahuelcar.

La madre de Walter Díaz contestó que en dos oportunidades le allanaron su casa y en ninguna de las dos ocasiones secuestraron ningún elemento.

Para hoy está previsto que declaren los testigos de la defensa particular. Luego, será el momento en que se discutan las instrucciones que se les brindará al jurado popular para el miércoles llegar a la instancia de los alegatos de clausura y la deliberación del jurado popular.

En esta causa, están imputados además de Elio Díaz y Elías Campos, José Luis Espinoza, Walter Díaz, José Culliqueo, Miguel Ángel Díaz y el séptimo integrante LC que como era menor de edad al momento del hecho, tiene otro proceso.