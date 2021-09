El gobierno nacional presentó la ley de hidrocarburos en el Congreso Nacional. El secretario de Energía, Darío Martínez, estuvo en un plenario de comisiones en el Senado y el gobernador Omar Gutiérrez aseguró que irá a Buenos Aires a hacer conocer la postura de la provincia y del resto de las provincias productoras de petróleo, a través de la OFEPHI.

Antes de hablar ante los legisladores nacionales, Gutiérrez adelantó que no acuerda con el cobro del 8% de retención a la exportación si el barril supera los 60 dólares.

En primera instancia, porque ese dinero se quedará en las arcas nacionales, no se va a coparticipar a las provincias. Y después porque considera que un canon de ese tipo no existe en otros países y que por ello va a desalentar la inversión.

En una conferencia de prensa, Gutiérrez sostuvo “fija un régimen de retenciones que, cuando a las empresas que vengan a invertir en el lapso de 20 años y el precio internacional del petróleo supere los 60 dólares, por lo que exporten el Estado Nacional les va a retener el 8 por ciento y no se va a distribuir a las provincias, porque es una retención que no se coparticipa”. Entonces, remarcó que es necesario tener en cuenta “que es un recurso no renovable” y que “las provincias tienen autonomía”.

El mandatario provincial informó que están analizando cada uno de los 115 artículos que contiene el proyecto de ley para sentar las bases de lo que él presentará en la cámara alta. “Se está haciendo un trabajo artículo por artículo que va a ser la base de lo que voy a presentar en el Senado cuando sea convocado. Vamos a hacer la mención de lo que ese artículo dice, si estamos de acuerdo o no en su razón de ser y en las correcciones respectivas y vamos a agregar todos los artículos que consideremos que sean necesarios para afianzar, garantizar y promover las inversiones comprometidas y obtener nuevas inversiones”, aportó.