En los últimos días, la agenda pública y política de Neuquen incluye una crítica a YPF por invertir en la refinería de Lujan de Cuyo y no en Plaza Huincul.

El primero en levantar la voz fue el gobernador Omar Gutiérrez y desde allí se activaron todos los representantes del MPN en la Legislatura y los Concejos Deliberantes de Plaza Huincul y Cutral Co.

¿Pero qué importancia tiene este tema para los cutralquenses y huinculenses? Porque se está hablando de generar puestos de trabajo. Simbólicamente sería como pelear por una planta de fertilizantes, es decir, por que el petróleo genere industria local. Pero ojo, que no todo es lo que parece.

Se discute, en el fondo, donde irá a parar el petróleo de Vaca Muerta, el no convencional. Hasta ahora solamente se refinó en Plaza Huincul pero ello podría cambiar si se realiza una millonaria obra en Lujan de Cuyo, Mendoza.

El gobernador levanta, en plena campaña, la bandera del federalismo y de la industrialización en origen. Y lo mismo sostienen diputados y concejales emepenistas, a los que también se unió Gustavo Iril, de Compromiso.

Para entender el tema, te dejo algunas claves:

➡No se va a ampliar la refinería de Lujan de Cuyo sino que se va a acondicionar su sistema de refinación para que pueda recibir el petróleo de Vaca Muerta, que tiene una densidad diferente al convencional

➡Esta misma obra ya se hizo en Plaza Huincul y por ello la refinería del barrio Uno transformó el crudo del fraking en naftas comercializables en los últimos tres años.

➡Ni la obra de Plaza Huincul ni la obra en Lujan de Cuyo genera más puestos de trabajo, salvo durante la obra civil.

Aclarado el tema, hay que admitir que:

➡Si Lujan de Cuyo se acondiciona para procesar crudo de Vaca Muerta, los recursos de Neuquen se industrializarán en Mendoza. Claro que lo mismo ocurre con el resto del petróleo que se genera en la cuenca neuquina que no solo va a Lujan de Cuyo sino también a La Plata, por nombrar solo a las refinerías de YPF. Y nadie dice nada.

➡YPF no invierte en Plaza Huincul como debería. Aparentemente, desde la empresa sostienen que no se puede trabajar en la zona porque no hay paz social. Traducido sería que no invierten porque hay cortes en el ingreso a refinería cada dos por tres y ello aleja las posibilidades de crecimiento.

➡El mercado que abastece la refinería de Plaza Huincul ya está cubierto y no está en crecimiento. Este argumento trae a colación el transporte del combustible. Las naftas van por camión hacia su destino, porque un lobby realizado por el gremio de camioneros impidió el paso del tren. Claro que en ese momento se pretendía transportar metanol, pero también se podría utilizar para naftas comerciales, llegado el caso, si se pretendiera abastecer a otros mercados más lejanos.

➡Hay capacidad ociosa de refinación en Plaza Huincul. No en la refinería de YPF sino por las dos refinerías instaladas, a nombre de Renesa y Petrolera Argentina. Las instalaciones están a la venta, aparentemente a buen precio, pero no hubo interesados, hasta ahora.

En definitiva, el debate podría ser profundo si fuera serio, pero parece una disputa de campaña electoral, cuando se discuten otros temas, como la ley de impulso a las inversiones petroleras. Veremos, en los resultados, si solamente fue una puesta en escena o si realmente se persigue la industrialización en origen.