En la sesión del martes, donde se trató el cierre del ejercicio contable 2020, el edil de la oposición Ramón Lecaro (UC-FN) resolvió rechazarlo porque consideró que la información proporcionada por el Ejecutivo municipal es insuficiente.

Lecaro manifestó su voto negativo en el tratamiento de la resolución referente a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del 2020 presentado por el Ejecutivo de Plaza Huincul.

“Recibimos el cierre contable del ejercicio 2020, el 28 de mayo de este año, luego lo analizamos para ver si estaban dadas las condiciones para acompañar o no. Del análisis nos surgieron muchísimas dudas, dudas que planteamos en un pedido de informe al Ejecutivo. Sin embargo, no tuvimos una respuesta por escrito ni la documentación respaldatoria a las inquietudes planteadas por este bloque, por este motivo no acompañaremos la resolución”, argumentó Lecaro.

Cabe recordar, que el concejal Lecaro presentó un proyecto de comunicación para que el intendente Gustavo Suárez incorpore mayor información en el cierre contable del año pasado, con la intención de realizar un análisis más exhaustivo sobre las cuentas y gastos de la administración municipal de Plaza Huincul.

En el pedido de informe, se solicitaba la nómina de deudores del municipio y monto de la deuda, sobre los rubros: patentes, servicios retributivos, contribuciones por mejoras, cobranzas por terrenos otorgados, acciones que se llevan a cabo para la cobranza de las distintas deudas, deuda existente del municipio al ISSN, ATE Y UPCN, nómina de proveedores, razón social, dominio legal, rubro en el que presten servicio y conceptos por los que se le adeuda.

Además, el cuadro de situación de préstamos reintegrables del ENIM, al municipio y cuadro de situación actual, cuenta denominada Enim Capacitación: cursos realizados, beneficiarios y fecha de realización, cuenta denominada Enim Obras y Movimientos. Obras realizadas, detalle sobre los vehículos adquiridos con préstamo del ENIM, nómina de vehículos que se siguen alquilando, a pesar de la mencionada adquisición vehicular. Secretaría en la que prestan servicio, contratos, detalle de gastos en la Secretaría de Transporte, debido al exceso de gasto por un aumento del 881%, nómina de proveedores que no pertenecen a la comarca, localidad a la que pertenecen y rubro de la prestación y Tecnogas Patagónica S.A.