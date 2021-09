En la sesión de este viernes, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la comunicación al gobernador Omar Gutiérrez, al presidente de la Legislatura, Marcos Koppman y a la ministra de Salud, Andrea Peve, para que se instale un centro oncológico que dependa del hospital de Complejidad Media, en Cutral Co.

La iniciativa contó con el respaldo de la totalidad de las edilas y ediles que participaron hoy, a excepción de María Elena Paladino que estuvo ausente con aviso.

“Lo que pedimos es la creación de un centro que dependa de salud pública porque el gran problema es la necesidad de contar con traslados y demás. Es una incomodidad para la gente, en especial la que no tiene los recursos por eso pedimos que todo el tratamiento, no solo primario pero que dependa del hospital”, indicó la edila Mabel Durán. Señaló que las y los pacientes de aquí merecen tener acceso a los tratamientos de alta complejidad en la zona y no tener que trasladarse.

Por su parte, la concejala Natalia Paredes indicó que es esencial la labor que se lleva adelante desde el inicio del hospital de Complejidad Media sobre la atención primaria de las enfermedades que conlleva un carcinoma. Entre ellas mencionó las campañas que se hacen de pap, HPV, mamografías y a partir de ahí, aumenta la posibilidad de la detección temprana para un tratamiento efectivo.

Agregó que las estadísticas indican que se registran 230 nuevos de cáncer de mama por año mientras que 130 para los de colon y recto. “Desde la Atención Primaria de la Salud se pone énfasis en la prevención de mama, colon y cuello uterino. Considero de suma importancia trabajar en la prevención a través de campañas masivas de concientización para evitar las enfermedades”, agregó.

Destacó su adhesión a la iniciativa porque como agente de salud, desde hace años reclama la implementación de un centro oncológico en la ciudad.

Finalmente, Jesús San Martín, presidente del cuerpo dijo que es de vital importancia que se instale aquí un espacio de estas características para evitar las dificultades que deben afrontar en la actualidad, los pacientes que deben trasladarse hasta Neuquén para llevar adelante el tratamiento. “Sería muy importante que el hospital pueda contar con el centro oncológico y trabajar en conjunto con la coopetiva Creer Salud también”, concluyó.

