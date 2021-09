En el Congreso Nacional se debatirá la ley de hidrocarburos. Todavía no se conoció el texto oficial del proyecto pero trascendieron algunos artículos de la propuesta que busca generar un marco jurídico para la industria.

La candidata a diputada nacional por la agrupación Eva Perón, Asunción Miras Trabalón, asegura que cualquier normativa debe incluir controles del daño ambiental y las condiciones de seguridad de los trabajadores.

“Me consta de la falta de controles en el tema laboral”, dijo Miras Trabalón que se desempeña como abogada laboral en el ministerio de Trabajo. Pero fue más allá, ya que “la adenda que se firmó en el convenio colectivo, para el fraking, pone en riesto la vida de los trabajadores de petróleo, los hace trabajar en condiciones en las que un trabajador hace la tarea de tres”.

Según la candidata, si llega al Congreso va a plantear la necesidad de que se consideren mejoras en las condiciones de trabajo. “La adenda no debió firmarse nunca, es mentira que fue para sostener los puestos laborales porque la actividad nunca dejó de ser rentable, solamente le hicieron un favor a las empresas petroleras”, dijo la candidata.

Por ello quiere llegar a la comisión de Derecho de Trabajo en el Congreso, para plantear estas temáticas. Y además aseguró que llegará a la Cámara de Diputados para defender derechos laborales y de género. “Yo he seguido estos ideales desde siempre, no me pusieron a dedo ni soy “familiar de”, dijo la candidata.

La campaña que ya está por terminar la tiene como una de las tres opciones del Frente de Todos, que se completa con Tanya Bertoldi y con Fabián Ungar.