El minigimnasio del barrio Unión de Cutral Co ya no será lugar de hisopado en Cutral Co, sino que se volverá a hacerse los hisopados en los tráilers del hospital de Complejidad Media. En cambio, se mantiene el Centro Cultural, Ruca Lighuen que a la vez suma los días sábados, que hasta ahora no se hacían.

Según se informó desde el hospital de Complejidad Media, desde el lunes 30 de agosto, se retomarán la realización de hisopados en los tráilers situados en la parte trasera del edificio y que se accede por avenida Schreiber y Tromen. Será de lunes a sábado de 9:30 a 11:30.

En el caso del Centro Cultural Ruca Lighuen, será de lunes a sábado de 9:30 a 11:30. Es decir, que se suma un día en este lugar que hasta ahora funcionaba hasta el viernes.

Por otra parte, desde el hospital local se informó que para las consultas, reclamos y sugerencias se puede enviar un correo electrónico a [email protected]