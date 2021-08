Aunque no está constantemente en la agenda pública, la redacción de una nueva ley que modificará el funcionamiento de la industria hidrocarburífera sí es relevante para los gobiernos nacional y provincial.

En sus últimas declaraciones públicas el gobernador marcó algunos puntos que le parecen preocupantes, de los que trascendieron en los medios de comunicación, ya que no tuvo el texto del proyecto en sus manos.

1- Que quiera bajar los impuestos provinciales

“Nosotros hemos firmado estabilidad fiscal con alícuotas más bajas, del 3%, y de ninguna manera estamos dispuestos a resignar recursos impositivos”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez y agregó que hay lobby para que bajen, “pero nosotros no vamos a bajarlos ni a subirlos”.

“No las vamos a bajar porque tenemos una de las más bajas” y “porque una ley nacional no puede vulnerar las autonomías impositivas provinciales”. “Ya hemos planteado la estabilidad fiscal y estamos de acuerdo, pero no podemos bajar lo que ya bajamos”, sostuvo Gutiérrez; y agregó: “También estamos de acuerdo en que no podemos generar mayor presión impositiva”.

2- Que Neuquen ya no cobre por la renovación de los contratos

“No estamos de acuerdo, porque los recursos son de las provincias, y esa comisión tiene que estar integrada por funcionarios y referentes de los gobiernos provinciales donde vayan a realizarse las inversiones; lo hemos pedido”, subrayó Gutíerrez.

Tras destacar que es necesario “fortalecer la seguridad jurídica para que se aceleren las inversiones”, el gobernador se refirió a los vencimientos de las concesiones de los pozos convencionales. Explicó que cuando vence una concesión y se busca continuidad, la Provincia tiene derecho a cobrar el bono de prórroga y el instrumento de regalías.

Pero, “aparentemente”, este proyecto establecería la posibilidad de que si hay dos concesiones cercanas y próximas a vencer, se puedan fusionar dando lugar a una nueva y única concesión por 25 años. Esto genera dudas respecto de la continuidad de los cobros provinciales a los que se hizo mención. Al respecto, el gobernador subrayó: “Es un derecho que no vamos a resignar”.

3- Que no se construya un gasoducto para explotar el gas no convencional

Ante el crecimiento en los niveles de producción “es indispensable poder llevar a adelante la construcción de un gasoducto; y los mercados más cercanos y viables que tenemos son Bahía Blanca, Santa Fe y la exportación a Brasil”.

“Hay un porcentaje también importante del país que no tiene gas, por lo que el nuevo gasoducto es fundamental”, dijo y explicó que la imposibilidad de poder sacar los volúmenes que genera Vaca Muerta produce “un cuello de botella”. Pero “no sucede lo mismo con el petróleo”, que tiene las expectativas puestas en el oleoducto trasandino.

Respecto del borrador del proyecto de ley el gobernador reiteró que “el diálogo ha existido” y que “como provincia productora y miembro integrante de Organización Federal de Estados Productores Hidrocarburos (Ofephi) hemos hecho planteos”. Adelantó, además, que dicha organización volverá a reunirse la semana entrante para abordar nuevamente el tema.