Un grupo de personas demarcó tierra en la calle Filo Hua Hum y han manifestado su decisión de quedarse y establecer una toma.

“Somos gente con familia, vinimos a buscar terreno porque no nos dan bolilla, no nos dan terrenos”, dijeron a Cutral Co al Instante. Según sostienen, esas tierras son municipales y no fueron ocupadas por nadie. Y agregaron “todos merecemos un terreno, habiendo mucha tierra, nos vamos a quedar en forma pacífica”.

No obstante, las tierras serían propiedad privada de YPF y habría una negociación para su venta a la comuna, aunque esto último todavía no fue confirmado. Las familias que tomaron indicaron que tomaron la decisión tras ver que había movimientos de suelo en el lugar.

La policía provincial montó un fuerte operativo en el lugar, para identificar a las personas e iniciar una causa judicial.