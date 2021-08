Desde la comisión de padres del CPEM Nº 16 de Picún Leufú exigen que se revisen las condiciones edilicias para poder comenzar con el dictado presencial de las clases correspondiente al ciclo lectivo 2021.

Además comentaron que hace más de un año que se quemó la institución y que desde entonces no han avanzado con la recuperación del edificio, “Se arreglaron las aulas pero después de lo sucedido en Aguada San Roque obra públicas no deja retomar. Por un lado está bien pero por otro en vez de apurar la obra pide a los docente que den clases virtuales”.

Además solicitaron que ” urgentemente nos traigan trailers para que los chicos puedan tener clases” sosteniendo que los docentes manifestaron que solo el 15% de alumnado presenta trabajos ya que en su mayoría los chicos no tiene conectividad.

Ante este problema la Comisión Directiva ATEN Picún Leufú expresó lo siguiente:

En día de hoy, desde aten Picún Leufú acompañamos el reclamo del cuerpo docente por la situación que atraviesa el C.P.E.M. N°16, como es público conocimiento la Institución aún está en Obra, y como cientos de escuelas de la provincia, el edificio no se encuentra en condiciones para dar clases presenciales, todo esto es expresión de la política de abandono de la escuela pública por parte del Gobierno.

El edificio del C.P.E.M. N°16 permanecerá inhabilitado sin condiciones para la presencialidad y con fecha incierta de retorno. En este contexto, surge el lineamiento de exigir a los/as docentes de la Institución que continúen trabajando desde la virtualidad.

Sostenemos que esta modalidad se plantea cuando la situación epidemiológica así lo requiere. Las/os trabajadores de la educación no permitiremos que el gobierno utilice la virtualidad como comodín para no hacerse cargo de dar respuesta inmediata a los problemas edilicios que tienen las escuelas públicas. No avalamos en el escenario actual la continuidad de una educación bajo la modalidad virtual, porque lo único que hemos evidenciado con este tipo de trabajo es la desigualdad de oportunidades, el estancamiento y la frustración en un amplísimo porcentaje de estudiantes.

En la asamblea de hoy se planteó por mayoría que esta semana no se retome el trabajo virtual hasta tanto no se nos garantice por escrito un acuerdo sobre presencialidad segura.

Exigimos:

▪️Que el gobierno debe garantizar otros espacios escolares en el que se puedan dictar clases presenciales.

▪️Que se comunique por escrito una fecha precisa de retorno a la presencialidad para los tres turnos de la Institución

▪️Participar en la reunión informativa convocada para las familias el día de hoy a las 17:00 horas y plantear la postura docente ante la comunidad.

▪️Que se aseguren puntos de conectividad y dispositivos de conexión libres y gratuitos en los espacios públicos.

▪️Sumarnos a los reclamos por infraestructura de las escuelas públicas en los distintos niveles y modalidades de la provincia.