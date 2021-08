Hoy, en un homenaje de los promotores del fútbol comunitario en Cutral Co. Martín Garrido, lamentablemente no pudo superar un cuadro agravado de Covid-19 y falleció enlutando a toda la comunidad deportiva.

Un torneo distinto comenzó este fin de semana para el fútbol comunitario de Cutral Co. En primer lugar por reiniciar luego de un año sin jugarse por la pandemia, y además por la imposición del nombre de “Martín Garrido” al certamen.



Del homenaje participaron sus tres hijos: Natalia, Paola y Darío Garrido junto a nietos y otros allegados. Se reprodujo un video con fotos y el recuerdo de sus compañeros de trabajo, y se obsequió una plaqueta conmemorativa que entregó el intendente José Rioseco.



En lo deportivo, se conoció más de 1.500 chicos jugarán esta edición divididos en 60 equipos. Para colaborar con las instituciones la Municipalidad entregó un bolsón de pelotas a cada club participante.



Este torneo se llevará adelante entre agosto y noviembre de este año y se disputará en el Parque de la Ciudad, el Gimnasio Municipal y el nuevo predio destinado al fútbol comunitario que está pronto a inaugurarse.