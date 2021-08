Se trata de una canción de Guardian que la banda de la comarca tomó para grabar el cover durante la pandemia y dejar un mensaje para todas las personas que perdieron a un ser querido por el covid-19.

En una nota para el portal Tdmproducciones Juan Figueroa, integrante de conjunto, contó que “Fue una sorpresa lograr hacer este trabajo en plena pandemia cuando estábamos prácticamente sin poder ensayar y con varios afectados en la banda”.

La banda, originaria de Cutral Co, grabó un video del cover en Challaco. Juan contó que pasa por ahí dos veces por semana y que sintió la necesidad de filmarlo en ese lugar, “Siempre pensaba acercarme hasta la estación, porque queda a cierta distancia de la Ruta 22”.

“Pero un día me decidí y fui, donde encontré un lugar con mucho abandono, pero sentía que el corazón me palpitaba muy fuerte, recordando los tiempos de pujanza de ese lugar”, continuó. “Dios me hizo ver que nuestra vida es algo similar. No podemos dejar que el abandono nos invada, sino tratar de hacer cambios. Tanto en nuestra manera de hablar, de cantar, estar atentos a los cambios porque el mundo ha cambiado”.

Juan también contó que han vivido situaciones muy duras como banda, la pérdida de familiares, pero que a pesar de todo supieron salir adelante.

“Estamos felices y agradecidos a Dios, viendo su gran misericordia. Nosotros somos testigos de todo lo que nos está pasando y seguimos por más”, enfatizó. “Ahora esperamos que las personas reciban esta canción como un motivo de ánimo y de aliento”.

Participaron en el video:

Joaquín Figueroa: 1ra voz

Juan Figueroa: guitarra acústica y coros

Santiago Quintana: teclados

Jeremías Quintana: 1ra guitarra

Yoni Bom: percusión.

Gonzalo Inostroza: batería

César Vera: bajo

Trabajos de filmación: Ariel Ortiz arielimage!

Sonido en Am Studio Records: Alan Muñoz