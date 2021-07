ATEN presentó un relevamiento de los edificios escolares locales y expuso que la situación “es crítica por el abandono del Estado”.

La seccional local del gremio docente convocó esta mañana a una conferencia en la escuela primaria 63, una de las tantas que no abrirá las aulas. Allí detallaron el estado actual de los edificios escolares de Cutral Co y Plaza Huincul; y expusieron que son 20 los que no reúnen condiciones de garantías para la presencialidad por distintos factores.

“Es necesario visualizar y denunciar las condiciones de los edificios“, expuso la secretaria Viviana Sandoval, que remarcó “denunciamos permanentemente estas situaciones. Los y las directivas piden soluciones en tiempo y forma a las autoridades; y cada ciclo lectivo comienza con un montón de deudas“.

En ese sentido, explicó que la situación se agravó en el último año donde la actividad escolar fue netamente virtual. “Las escuelas que estaban medianamente en condiciones en 2020, hoy se encuentran deterioradas seriamente. Y las que estaban mal, ahora están peor”, sentenció.

El gremio docente insiste en una rápida intervención del estado para garantizar un retorno seguro a las aulas en esta semana que, por decisión del Gobierno Provincial, las clases deben regresar a la presencialidad.

Cada una de las directoras y directores que se hicieron presentes en la conferencia de hoy, detallaron cuáles son los problemas edilicios que afrontan y las dificultades que también existen para la virtualidad. Entre las escuelas que estuvieron presentes figuran la Nº 22, y la EPA Nº 12 (que comparte edificio) la Nº 334 y la Nº 151 de Plaza Huincul. También se especificó la situación del CPEM Nº 58 y el Nº 85 que tienen las mismas instalaciones.

La escuela Nº 63 del barrio Belgrano -donde se hizo la conferencia- la Nº 292 también hubo detalle de la situación. al igual que las escuelas de enseñanza especial y las rurales. En total, son veinte.