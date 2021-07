Un trabajador del Hospital Coplejidad VI relató indignado que vio desde la planta alta como otro vehículo chocó al suyo y escapó del lugar en la avenida Schreiber.

“Dejo mi vehículo en el frente del hospital y me encuentro con que me chocaron y se dieron a la fuga“, contó el dueño del auto siniestrado sobre el carril norte de la avenida Schreiber, frente al hospital de Cutral Co y Plaza Huincul.

La persona damnificada trabaja en el nosocomio y pidió la colaboración de algún registro fílmico para identificar al vehículo que lo chocó y poder iniciar acciones legales, ya que su auto quedó dañado por el impacto.