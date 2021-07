En la tarde del lunes hubo un accidente en la esquina de avenida Olascoaga y Entre Ríos por la que tuvieron que trasladar a dos personas al hospital zonal.

Según los testigos circunstanciales, el vehículo involucrado se dio a la fuga. La conductora del VW Gol Country explicó a este medio que la moto venía derrapando y que ella no generó el accidente. Además indicó que se detuvo pero que el joven que conducía la motocicleta quiso golpearla y como no pudo, emprendió contra el auto a patadas.

“En esas circunstancias tuve pánico, así que me fui hasta la comisaría y después a Tránsito donde hice todos los trámites correspondientes, presenté toda la documentación“, dijo la conductora y agregó que “él chico que manejaba no llevaba casco y en vez de ayudar a la chica que venía atrás quiso golpearme, no lo consiguió porque el auto tiene cierre centralizado”.

Además informó que los dos jóvenes no tenían lesiones de gravedad y que ella venía a baja velocidad por la avenida Olascoaga.