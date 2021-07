Antes de iniciar el receso invernal del primer semestre del año, desde la seccional de ATEN de Cutral Co y Plaza Huincul se difundió la cantidad de establecimientos que tienen problemas edilicios en la comarca petrolera y en las áreas rurales que también están contempladas en la seccional local. Esto impidió volver a la presencialidad.

Los problemas en calefacción, en los techos o en diferentes inconvenientes, fueron detallados por el sindicato docente, después del desperfecto que sufrió el calefactor en la escuela primaria Nº 143 del barrio San Martín que provocó una explosión en el aula de 1º grado.

Se trata de: jardín 15, se requiere el recambio de termotanque, la revisión de la calefacción central y los arreglos menores que están pendientes como el levantamiento del cerco perimetral y las cerraduras.

La Nº 172 del barrio Parque Oeste es la que más arreglos requiere porque se debe hacer la reposición y carga de matafuegos, el arreglo en el termotanque de la cocina, la revisión en las reparaciones de las ventanas que no permiten cumplir con el protocolo Covid-19 impuesto y la colocación de rejas. Además, de mantenimientos menores que tienen ya reiterados pedidos.

En el CPEM 51 del barrio Pueblo Nuevo, no hay servicio de gas y sin posibilidad de utilización de los sanitarios por las reformas. La primaria 63 del barrio Belgrano (ex 450 Viviendas) no tiene gas y está a la espera de que se inicie la obra. Falta la reparación de sanitarios de varones y falta la reparación del techo por filtraciones. El sistema eléctrico tiene falencias y en el depósito tiene problemas con el techo.

En la primaria Nº 292 hay inconvenientes en el servicio de agua y en el sistema de calefacción. El jardín Nº 5 requiere la reparación de las puertas, la calefacción en el SUM y mantenimientos menores.

La escuela primaria 151 de Plaza Huincul no fueron solucionados. Tanto el CPEM 58 y el 85 que comparten edificio, no tiene gas en la mitad del edificio. Y el resto de las instalaciones está fuera de servicio. Hay deficiencias en el sistema de electricidad y sin iluminación de emergencia ni elementos de seguridad para el caso de incendios.

En la EPET 10 no hay servicio de gas en una de las alas de la zona de taller, mientras que el edificio central está en un 60 % sin la calefacción.

Los Centros de Formación Docentes (26, 4, 22 y EPA 12) que funcionan en diferentes lugares de la comarca fueron relevados con filtraciones, faltas de obras de gas, y mantenimientos menores. En las escuelas rurales de Aguada Toledo 291 y 243, así como en la 176 de Challacó y la 214 de La Amarga también hubo dificultades por diferentes falencias en los servicios de agua o gas.