Desde el cuartel de bomberos voluntarios de Plaza Huincul debieron concurrir a una casa del barrio Mosconi donde hubo una explosión por una pérdida de gas.

No pasó de un susto y no hubo heridos, pero los bomberos corroboraron que no hubiera más pérdida y que ya no hubiera peligro. En la casa vive una mujer adulta mayor, que se encontraba bien.

Los bomberos informaron que se levantó el piso de la cocina, ya que allí se encontraba la pérdida que generó el siniestro. Se le pidió asistencia también al personal de Camuzzi Gas del Sur.

Además en la noche de ayer, los bomberos se acercaron hasta una vivienda del barrio Altos del Sur porque el viento casi tira una pared. También se asistió a los vecinos, en el lugar.