Ocurrió el jueves por la madrugada. Un joven fue detenido por personal policial dependiente de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co cuando circulaba en moto fuera del horario permitido.

El conductor de 25 años fue notificado judicialmente y los uniformados procedieron al secuestro de la motocicleta.

El procedimiento se llevó adelante pasadas las 2 de la mañana, cuando efectivos de la Dependencia Policial, se dispusieron a identificar a un motociclista, que circulaba por la intersección de Avenida Carlos H. Rodríguez y Saenz Peña, de Cutral Co. Al entrevistar al joven, este no pudo justificar su permanencia en la vía pública en esa franja horaria.

Como consecuencia se secuestró el birrodado y notificaron judicialmente al conductor, por violar las medidas dispuestas para evitar la propagación de la segunda ola de coronavirus.