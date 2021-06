La escuela secundaria del oeste de Cutral Co anticipó que continuará con dictado de clases virtual por falta de personal, entre otros factores. Provincia había ordenado el retorno a las aulas desde hoy mediante la Resolución 470.

Con la merma en la situación epidemiológica en el departamento Confluencia, Provincia ordenó el regreso a clases presenciales en inicial, primario y secundario en toda la provincia; aunque bajo los protocolos de burbujas sanitarias que ya se había implementado a principios de este año. Sin embargo, muchas escuelas atraviesan situaciones delicadas en cuestiones de personal e infraestructura que ponen en jaque el retorno a las aulas.

Tal es el caso del CPEM 20 de Cutral Co, que en la tarde del domingo anticipó que no reúnen las condiciones para garantizar la presencialidad. El equipo directivo comunicó que la medida surge “por no poder contar con todo el personal, en su gran mayoría amparados legalmente en la medida impulsada por ATEN, y tan necesario para el normal funcionamiento y acompañamiento de los alumnos y alumnas”.

En ese sentido, remarcaron que “el vínculo de los profesores con sus alumnos y alumnas; y las clases continuarán siendo en la modalidad virtual, con las distintas estrategias implementadas hasta el momento”. Al mismo tiempo, indicaron que la escuela permanecerá abierta para la recepción de trabajos, mientras que los trámites administrativos serán online.

Por último, señalaron que no suspenderán las mesas de examen programadas para estudiantes que ya culminaron el 5º año.