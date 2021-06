Carlos Enrique García admitió su responsabilidad en el crimen y permitió un acuerdo entre sus defensores y el Ministerio Público Fiscal en un procedimiento abreviado. Ahora resta definir una sentencia.

García se encuentra imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor (artículos 41 bis, 45 y 79 del Código Penal), ocurrido el 12 de octubre del 2019 en la plaza Teosvaldo Contreras del barrio Progreso; y cuya víctima fuera Natalio Estrada.

La teoría del caso que el MPF logró acreditar durante el proceso cuenta que, alrededor de las 9 de la mañana de ese día, Estrada se encontraba en estado de ebriedad y fue a la casa de García, ubicada frente a la plaza. “Llamó al imputado insistentemente y dañó con golpes el portón de acceso a la vivienda. Al no recibir respuestas, se retiró hacia la plaza y se quedó ingiriendo bebidas alcohólicas junto a otras dos personas. Luego de unos minutos, familiares del acusado que se habían enterado lo ocurrido, interceptaron a Estrada y mantuvieron una discusión. La víctima amenazó con matar a García, que no estaba en el lugar pero que llegó sorpresivamente y le efectuó dos disparos a quemarropa con un arma de fuego”, detalló la fiscal Gabriela Macaya. Estrada falleció poco después en el hospital de Cutral Co.

García fue identificado y aprehendido pocas horas después del crimen, cumpliendo distintas medidas cautelares durante el proceso. Finalmente ayer se realizó el procedimiento abreviado donde García aceptó la responsabilidad penal del crimen y el juez de garantías a cargo de la audiencia homologó el acuerdo del MPF y la defensa en todos sus términos.

La fiscal Macaya remarcó que “contamos con elementos más que suficiente para llegar a una sentencia de responsabilidad”; por lo que ahora resta que la Oficina Judicial fije una fecha y hora de la audiencia en la que se determinará la pena que deberá cumplir el imputado.