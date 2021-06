Esta campaña surgió hace menos de una semana con el fin de recolectar dinero para realizar la compra de un concentrador de oxigeno y entregarlo a la RAC de Cutral Co y Plaza Huincul, para atender a pacientes con covid-19.

“Contar como surge OXIGENO PARA TODOS COMARCA, es contar cómo surge nuestro objetivo. Esto nos lleva a remontarnos a la propia vivencia” comenzó diciendo una de las integrantes de esta red.

“Una de nuestras amigas se ve atravesada por el Covid en su círculo personal, por lo que es asistida por un voluntario de la RAC. Para la mejoría de su familiar requiere un concentrador de oxígeno, que en ese momento no tenían en disponibilidad para facilitarle. Conseguir uno le implicó el alquiler de manera particular con un costo bastante considerable. Esto último le hizo darse cuenta que no cualquier familia tiene esa posibilidad, y sabiendo por experiencia propia lo que implica su inexistencia cuando alguien necesita una ayuda para oxigenar mejor.” continúo contando.

“En virtud de ello, al compartir la situación con un grupo de amigos surge la idea de ayudar a otros que no tienen la posibilidad de contar con ese dinero para el alquiler de tan preciado recurso. Entonces, la forma de hacerlo es a través de la adquisición de un concentrador de oxígeno que se ponga disposición de la RAC para que pueda ser utilizado según las necesidades. Sabíamos que el objetivo era enorme, entonces comenzamos a organizarnos para ver cómo lograrlo. Lo primero fue a todos nuestros contactos amigos que nos conocen y saben de nuestra honestidad y la veracidad de nuestra intención.”

“En esta era de la tecnología nuestra propuesta se viralizó. Es por ello que decidimos hacer la recepción de los aportes a través de un medio de pago que sea visible para todos. Es la primera vez que llevamos una tarea de este tipo, que nos resulta titánica para nuestra capacidad económica. Aun así, estamos seguros que nos van acompañar en esta hazaña porque lo que buscamos es ayudar en estos tiempos tan duros”, explicaron.

Desde el grupo aclararon que esta iniciativa no tiene relación con ninguna entidad es solo una iniciativa personal de un grupo de amigos. “Cabe aclarar que, esta iniciativa no tiene relación con la RAC a quien sólo se le reconoce y agradece el trabajo que llevan adelante. Este grupo se organizó, como lo expresamos anteriormente con la intención de sumar una ayuda para seguir aliviando a quien lo necesite, como decimos OXIGENO PARA TODOS, tu donación puede salvar una vida” aseguraron.

De esta manera, estos ciudadanos unidos buscan poder recolectar el dinero necesario para cumplir con esta misión y pide ayuda a través de Instagram (@oxigenoparatodoscomarca) donde dan los datos para poder colaborar.