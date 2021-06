Golpearon la puerta y encontraron a un hombre que no conocían, pero que les devolvió unos billetes que estaban en la vereda. Era dinero de su hijo.

Ocurrió el domingo al mediodía en el barrio Brentana de Cutral Co y la familia dijo que no conoce al vecino solidario que le regresó el dinero. Sin embargo comentaron que “su camioneta tiene una calco de un caballo y que sería una persona del barrio Monte Hermoso.

Según contaron a este medio, el hombre se encontraba comprando en una despensa que está frente a su vivienda y vio cuando el joven llegó a la casa, bajó del auto y dejó caer un fajo de billetes que serían parte de su sueldo. “Tal vez no era mucho, pero es la plata que él tenía para todo el mes y si no lo hubiese recuperado no tendríamos nada en estos días”, comentó la hermana de el dueño de los billetes.

El hombre que vio todo lo ocurrido, cruzó la vereda, recogió el dinero y golpeó la puerta para regresarlo. “Cualquier otra persona se lo pudo llevar, no es común que esto pase y por eso queremos agradecerlo públicamente”, remarcaron.