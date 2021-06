¡¡¡Feliz dia a los Bomberos Voluntarios de Cutral Co!!!!



Hoy la Municipalidad de Cutral Co hizo entrega de un aporte económico no reintegrable al “Cuartel de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Cutral Co” por la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($7.500.00,00) #noscuidamos pic.twitter.com/4uiQQmcTaG