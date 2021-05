La Municipalidad de Plaza Huincul a través de la Dirección de Defensa Civil informó que durante la mañana de este viernes realizaron trabajos de poda preventiva.

Además retiraron un árbol que quedó apoyado sobre las rejas de una vivienda producto del viento fuerte que se registró en el día de ayer. El Director del área, Emiliano Rivera informó que fue un trabajo conjunto con la Dirección de Espacios Verdes, en calle Caminito y Juan Marín de barrio Central, “un árbol quedó apoyado en las rejas y espacios verdes colaboró en cortarlo y aprovecho a hacer trabajos de poda en árboles” dijo.

Los daños en la vivienda fueron menores y precisó que se mantiene una guardia activa por el pronóstico de temporal de viento “con Servicios Públicos, Bomberos, estuvimos preparados y pedimos que sigan teniendo precaución, fijarse los techos, que no haya objetos sueltos afuera, no estacionar autos debajo de árboles y si la gente no tiene que circular mejor”.