En estos días, la atención en la guardia del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul es mínima. Los recursos médicos que estaban destinados a las urgencias, ahora están ocupados en la atención de personas con COVID-19

El caso más conocido es el del concejal Ángel Rodríguez, por tratarse de una persona pública. Pero detrás del número 11 hay rostros, familias, tristeza por la espera de una cama de terapia.

La responsable del área de Epidemiología, Ana Petronace, detalló la situación actual. “La situación en el hospital es realmente crítica, el servicio de guardia está super saturado, hoy tenemos 11 pacientes en guardia esperando y a eso hay que sumarle la gente que está esperando en su casa un lugar, ya ni siquiera hablamos de la sala de internación”, describió.

Si bien hay 833 personas diagnosticadas, en realidad se cree que hay muchos más. “Muchos no se acercan, es muy grande la población que está infectada, necesitamos cortar los contagios”, dijo la médica. Y para ello se tomaron las medidas de restricción de la circulación y la prohibición de reuniones familiares y sociales.

Petronace además dijo “hay gente que necesita una internación pero no tenemos lugar, no hay lugar en ningún lado de la provincia”. Es por esta razón que no se pueden realizar derivaciones porque en ningún establecimiento sanitario de la provincia sobran las camas para recibir a pacientes.