El sábado el Consejo Provincial de Educación confirmó que las clases presenciales están suspendidas y la ministra de Educación, Cristina Storioni, aseguró que se trabaja en fortalecer la educación virtual.

Pero los defensores del Niño, Niña y Adolescentes de toda la provincia aseguran que hay graves falencias en la educación virtual de los sectores más vulnerables. “Educación y alimentos”, reclamaron los defensores, entre ellos el defensor de Cutral Co, Lautaro Arévalo.

En diálogo con Cutral Co al Instante, Arévalo explicó que “de manera urgente hay que abordar esta temática de la educación eficiente desde lo virtual porque hasta ahora no se ha logrado, evidentemente”. Ejemplificó que hay cientos de niños, niñas y adolescentes que no tienen computadora ni teléfono, no tienen internet y tampoco plata para las fotocopias. Por ello directamente se quedan fuera del sistema educativo. Consideró que “se entiende el contexto” pero ya pasó un año desde que comenzó la pandemia.

Nota con el defensor Lautaro Arévalo

Arévalo dijo también que la realidad de Cutral Co y Plaza Huincul no es diferente al resto de la provincia y el país. “Habrá más o menos asistencia, pero no estamos en una burbuja, la situación que atraviesa la niñez es difícil con el crecimiento de la pobreza”, describió.

Por otra parte pidió que haya una instancia de diálogo para buscar una solución para que haya acceso a la virtualidad.

Por su parte el comunicado oficial del gobierno se sostuvo que “el trabajo de Educación se fortalece territorialmente a través de los 13 Distritos Escolares que abarcan toda la provincia y con una agenda de trabajo articulado con los Gobiernos locales”.

Y también se sostuvo que “se logra una mejor llegada a la comunidad educativa a través de diferentes recursos pedagógicos como cuadernos de tareas, fotocopias y material didáctico, como así también con otras estrategias y propuestas como espacios radiales y plataformas educativas virtuales de acceso libre y gratuito”.

“Tenemos experiencias de docentes que trabajan de manera creativa con diferentes propuestas para dar continuidad al trayecto educativo de las y los estudiantes, especialmente en la ruralidad, con cuadernos de tareas y formatos innovadores”, señaló la ministra Storioni.