El presidente Alberto Fernández, en cadena nacional, mostró un mapa casi totalmente rojo de contagio de COVID-19. Se mueren unas 500 personas por día y, junto con los gobernadores, el mandatario decidió cerrar todas las actividades por 9 días desde el sábado 22 de mayo hasta el 30 del mismo mes.

Este esl mapa que mostró el presidente Alberto Fernández

Según el mapa, Cutral Co y Plaza Huincul están en alarma epidemiológico y deberían acatar las medidas, que no comienzan este viernes sino el sábado. En las próximas horas se conocerá qué medidas va a tomar el gobernador Omar Gutiérrez y los intendentes Gustavo Suárez de Huincul y José Rioseco de Cutral Co.

Fase 1 significa que cierran todas las actividades salvo las esenciales. No se puede salir de la vivienda que uno ocupa salvo que sea para actividades imprescindibles como las compras, solamente de 6 a 18 y en cercanías del domicilio. No hay comercios habilitados salvo los esenciales.

Terminados los nueve días, se volverá a la circulación en las condiciones que había anunciado la provincia y luego el municipio de Cutral Co.