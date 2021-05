Con un toque de sirena y actos de presencia en los polos de vacunación, los voluntarios de las dos ciudades exigen ser incluidos en el plan de vacunación.

“Según el DNU, somos un servicio esencial pero no estamos incluidos en el plan de vacunación”, indicaron los referentes de las centrales 2 y 17 de Cutral Co y Plaza Huincul. El reclamo surge en consonancia con otros cuarteles del país que exigen ser vacunados contra el COVID-19, ya que no pueden cesar en sus actividades durante la pandemia.

Mientras las dos ciudades coordinaron una jornada de vacunación en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co y el Club Plaza de Huincul; los bomberos se movilizaron con los autobombas y las sirenas encendidas por las calles de la comarca y luego se concentraron en los centros de vacunación.

“Nuestro reclamo es legítimo y justo”, manifestaron en medio de la protesta.