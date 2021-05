Celia Rojas contó en primera persona su experiencia como familiar de un paciente Covid. “La angustia es indescriptible porque no sabés dónde está ni qué necesita”, relató.

Su marido fue hospitalizado días atrás por ser paciente Covid positivo y todavía permanece internado. Rojas, de profesión enfermera, remarcó que “lo vinieron a buscar enseguida y lo llevaron al hospital; la gente del RAC (Red de Abordaje Comunitario Covid-19) también nos contuvo en todo momento. Pero lo que más duele es el maltrato cuando llamás y necesitás hacer una consulta de un familiar internado“, señaló.

Según su testimonio, su esposo fue trasladado al hospital alrededor de las 10 de la mañana y en las horas posteriores fue todo incertidumbre. “Te quedás con angustia, porque ves que se lo llevan y no sabés si es la última vez que lo vas a ver, no sabés el pronóstico, porque esta enfermedad deteriora todos los órganos”, agregó Celia.

Pasadas 5 horas, la mujer hizo el primer intento de contactarse con el hospital. “Quería saber dónde estaba internado y si podía llevarle ropa y elementos de higiene, pero me atendieron muy mal y me cortaron. Insistí una hora después y me dijeron ‘¿señora no sabe que el 107 es la guardia?’. Les dije que si, pero que necesitaba saber dónde está mi marido”, continuó.

Rojas explicó “entiendo perfectamente que están recontra desbordados. Me dieron el teléfono de internación, pero no atendían. Me derivaban a sala de médicos, pero ahí tampoco podían atender”. Finalmente, ya en horas de la tarde, un profesional la contactó y le explicó la situación.

“Me llamó el doctor Ludueña y me dio información, me explicó todo. ¿Eso le costaba tanto a la persona en el teléfono?”, reprochó Rojas, que cuestionó “cuando yo estudié, lo que más me enseñaron es a contener al familiar”.

A pesar del trago amargo, Celia destacó la predisposición del equipo RAC y del plantel que atendió a su marido; y aprovechó la ocasión para subrayar que “no pasa solo con él, pasa con toda la sociedad. Son 3 medidas, barbijo, lavado de manos y distanciamiento social”