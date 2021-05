Los trabajadores del casino Luck presentaron una carta abierta destinada al gobernador de la Provincia, Omar Gutiérrez y al Intendente de Cutral Co José Rioseco.

El escrito detalla la preocupación de los empleados por su puesto de trabajo dado que el casino debió cerrar sus puertas ante las nuevas medidas establecidas por el gobierno por el aumento de los casos de covid-19. A continuación la carta completa.

-Como es de conocimiento público, el personal de Sala de Juegos Luck, cita en calle Carlos H. Rodríguez 140 de Cutral Co, que a partir del día 4 de mayo del corriente año, quedó cesante de actividades debido a la Resolución provincial 112021 y su adhesión por parte del gobierno municipal con el decreto N° 1197/21 el cual en su artículo 4to prohíbe la apertura de casinos y bailables.

– Remarcamos que, a diferencia de otras actividades permitidas, en la nuestra, particularmente, el cliente no tiene la necesidad de quitarse el barbijo para consumir, tampoco para respirar ya que no se realizan actividades físicas, tampoco la interacción entre personas porque el juego se establece en una maquina en carácter particular elegida por el mismo jugador y las apuestas son individuales. El espacio de juego cuenta con una constante higienización de máquinas y ambiente, donde también priorizamos la buena circulación de aire permanente, además de la disposición elementos de higiene y desinfección en cada sector de la sala.

–Observamos con preocupación este acto discriminatorio que sin ningún fundamento cierra nuestra fuente de trabajo de forma arbitraria. Entendemos que como en otras actividades, que han sido reguladas y autorizadas en el mismo decreto, podríamos trabajar sin causar ningún perjuicio.

–Pensamos que luego de un cierre del local durante 9 meses, manteniendo nuestros sueldos y cargas sociales, el pago de Impuestos Nacionales, Provinciales, Municipales, servicios como luz, gas, comunicaciones y otros, que no se han dejado de cobrar en ningún momento, el gobierno expone a una situación de riesgo absoluto nuestros puestos laborales.

–No somos ajenos a la realidad que nos somete; la transitamos con la misma angustia, preocupación y miedo de perder nuestros trabajos. Solo exigimos que el gobierno, tanto provincial como municipal, elaboren una eficiente estrategia que nos permita subsistir en este difícil momento y sin estigmatizar nuestra actividad; perjudicándola severamente ya que durante el tiempo que se nos permitió trabajar, la actividad se desarrolló en forma correcta con los protocolos aprobados oportunamente.

–Invitamos a la comunidad a consultar los datos estadísticos, ofrecidos por el Ministerio de Salud de la Provincia, en donde queda demostrado que el cierre de los Casinos y Salas de Juegos NO disminuye el crecimiento de los contagios.

–Con este arbitrario cierre, no solo se perjudica a las familias que dependemos directamente de estos ingresos, sino que también, y como consecuencia, contribuye a mermar la actividad general económica de nuestra ciudad una vez más.

-No estamos en contra de las normas de cuidado y prevención, sino que pretendemos una mejor y eficiente regulación que nos permita continuar con nuestra actividad.

–Señor/es Gobernador e Intendente de nuestra localidad y Autoridades Sanitarias solicitamos: revéase los artículos mencionados, ajustar los mismos a las necesidades vigentes y colaborar con las reales urgencias; que no solo respecta a salud, sino también a la economía que sostiene alimentos, hogares y sobre todo, a la dignidad humana. Saluda atte. Empleados de Sala de Juegos Luck.