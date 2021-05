Lucas Darío Giménez más conocido como Homer el Mero Mero nació en Cutral Co dio una nota a Télam donde habló de como marcó la comarca a la hora de crear su música.

Homer se crió en el Peñi Trapun jugando a la pelota con su amigos del barrio de los cuales según sus declaraciones “cuento con los dedos de la mano los que están libres”. Según Lucas la mayoría están presos o muertos.

Con una gran carrera en el trap argentino, el Mero Mero sigue creciendo junto a C.R.O., Chulu y Lil Troca con quien forma parte de Barderos Crew.

Télam: ¿Cómo te marcó el entorno social a la hora de hacer música?

Homer el Mero Mero: Yo soy de Cutral Co, que es una de las cunas del petróleo en Argentina y como el conurbano pero de Neuquén y me tocó vivir la época de la pueblada, de Teresa Rodríguez. Era toda una ciudad metida en la ruta lidiando con los gendarmes. Me acuerdo que nos robaron en casa porque todos estaban en la pueblada y quedaban las casas solas.

T: Aunque ahora vivís en Buenos Aires ¿Cómo está Cutral Co hoy?

HEMM: En Cutral Co sale todo más caro, pero hay mucha plata, los sueldos son bastante altos y la gente que labura en el petróleo gana muy bien. Entonces mi forma de entender es que cuando pasa eso hay mucha droga, donde hay plata hay droga y donde hay droga hay delincuencia, por eso creo que está complicado. La mayoría de los pibes que éramos de mi cuadra, éramos 15 o 20 pibes que jugábamos a la pelota, y cuento con los dedos de la mano los que están libres. La mayoría están muertos o presos.