Un hecho de violencia de género sufrió una vecina de Plaza Huincul. Su pareja, un hombre de 38 años, la encerró durante dos horas, la amenazó con un arma blanca, la golpeó en el rostro y con amenazas, le dijo que iba a incendiar la casa. La víctima logró salir de la vivienda y acudió a la policía.

Todo ocurrió el sábado, alrededor de la 1 de la madrugada cuando al destacamento que está en el barrio Otaño llegó una mujer para denunciar lo que había sufrido minutos antes. La víctima indicó que su pareja la había encerrado en la vivienda que comparten, durante unas dos horas. Luego, según relató el comisario mayor Eduardo Bravo, la amenazó con un arma blanca.

La escalada de violencia no concluyó ahí sino que el agresor la golpeó en la cara y la amenazó diciéndole que iba a incendiar la casa. Un móvil policial fue de inmediato hasta la vivienda aunque el hombre ya no estaba en el lugar. La mujer pudo constatar que su pareja se había llevado los documentos y el teléfono celular.

“La señora fue llevada al hospital (de Complejidad Media), y fue atendida, tuvo lesiones de caracter leve y luego se la trasladó hasta el CENAF Nº 4 -la comisaría Especial de la Niñez, Adolescente y Familia Nº 4 – situada en Roca y San Martín, de Cutral Co.

Otro incidente de violencia, fue alrededor de las 3 AM en la calle Ciucci al final. La mujer solicitó ayuda porque después de una discusión no le querìa dar sus pertenencias. En este caso, no resultó herida y radicó al CENAF.

Si sufrís violencia de género podés comunicarte al 4861111.