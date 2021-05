En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante se dio ingreso a un proyecto que modifica la ordenanza que determina cómo se administran los fondos del Ente Autárquico Intermunicipal.

El artículo a modificar es el 27, que establece cómo se introducen cambios en la ordenanza. Ahora se puede cambiar la norma con la aprobación de los 2/3 de los concejales, siempre que en Cutral Co se tome la misma determinación.

Según pudo establecer este medio, en Cutral Co solamente se necesita los 2/3 pero no quedan sujetos al Concejo de Plaza Huincul y eso es lo que se quiere cambiar. Que se pueda modificar la ordenanza directamente desde Huincul, sin necesidad de esperar la decisión de Cutral Co.

No obstante, el tema será analizado en comisión, entre los concejales de todos los bloques. El cambio no parece sustancial, pero igualmente traerá debate entre los ediles.