El intendente Gustavo Suárez firmó un convenio de colaboración con la directora provincial de Catastro, Yamila Centineo, para facilitar el trámite de escrituras de terrenos que se encuentran en el ejido municipal.

Mientras la ciudad avanza en la obtención y recuperación de tierras que pertenecían a YPF, pero que estaban habitadas por vecinos y vecinas de Plaza Huincul; el Ejecutivo busca un crecimiento ordenado de la ciudad. Por eso es que “el municipio cambió el mecanismo, ya no se manda directamente a mensurar los lotes como se hacía antes, porque de esa manera no figuraban en rentas o catastro de la provincia y quedaban como terrenos baldíos cuando en realidad no lo eran; es decir el titular nunca podía llegar a escriturar“, explicó Suárez.

El intendente agregó que el convenio “nos sirve para ordenar el ejido municipal” y manifestó que “hay situaciones similares en barrio Noroeste, dónde se está trabajando con un escribano; y también con lo que quedó pendiente de la gestión anterior en barrio Norte“, donde YPF cedió 41 hectáreas por el intercambio de tres calles en el complejo industrial. “Con estas herramientas, junto a provincia, vamos a poder normalizar y regularizar todas estas situaciones que necesita el vecino”.

Por su parte, Centineo indicó que para la dirección provincial de Catastro “es más que importante firmar estos convenios de acción recíproca, porque mediante la Ley Provincial de Catastro (2217) se determina que debemos conocer la riqueza territorial y ejercemos el poder de policía inmobiliario catastral”.