La víctima, de 55 años, vive sola y fue amenazada por dos delincuentes que entraron a su casa, la encerraron en una habitación y revolvieron todo. Se llevaron $55.000 y un reloj.

Ocurrió el sábado por la noche, en una casa de calle Urquiza en el oeste de Cutral Co. Según el relato policial, dos personas con ropa oscura, capuchas y barbijos patearon la puerta de ingreso y la apuntaron con un ara de fuego.

El comisario mayor Eduardo Bravo mencionó que al menos uno de los delincuentes portaba un arma de fuego; y que a punta de pistola obligaron a la mujer a encerrarse dentro de una habitación.

“Revisaron toda la casa y pasados unos minutos la mujer dejó de escuchar ruidos, por lo que salió y notó que ya no estaban”, relató el comisario. En ese momento llamó a la policía y notó que faltaba un reloj que tenía en su habitación y la suma de $55.000 que guardaba en un bolso.

Bravo señaló que, a pesar de las amenazas, la mujer no fue agredida físicamente y no hubo disparos. Además indicó que la víctima vive sola y no hubo testigos, pero el caso se encuentra bajo investigación para dar con los autores.