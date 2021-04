Este martes se llevará adelante la vacunación contra el coronavirus para las personas que tienen factores de riesgo que fueron debidamente convocados. El operativo se lleva adelante en el Club Atlético Plaza Huincul.

Según se confirmó desde el vacunatorio, las personas que presentan factores de riesgo deben asistir junto con el DNI y el certificado donde esté establecida la patología que presentan para acceder a la vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, se recordó que deben haber sido llamados con anterioridad.

Hay que recordar que tanto en Cutral Co como en Plaza Huincul hay registros para las personas que no lograron hasta el momento anotarse, o a pesar de estar inscriptos y son mayores de 60 no fueron todavía convocados. En Cutral Co es en la Secretaría de la Mujer y la Diversidad -avenida del Trabajo y San Luis- y en el Centro Cultural Ruca Lighuen, en Plaza Huincul.

Desde el propio hospital de Complejidad Media se informó que de acuerdo a las nuevas medidas anunciadas el día viernes 24 del corriente y con el fin de ampliar y filtrar los registros de vacunación de las ciudades; la jefatura de Zona Sanitaria V junto a la dirección del Hospital Complejidad V Cutral Co – Plaza Huincul definieron las nuevas vías de registro para aquellos pacientes de alto riesgo que no han conseguido acceder a la primera dosis de la vacuna.

La etapa recientemente iniciada de la campaña de vacunación COVID tiene como objetivo llegar a todas aquellas personas que representan un mayor riesgo de agravamiento en caso de contagio. Esta nueva medida apunta a personas entre 18 y 59 años con alguna de las morbilidades asociadas a las formas graves de la enfermedad; según el consenso establecido por el Consejo Nacional de Inmunizaciones, esas son las siguientes:

• Diabetes mellitus (insulinodependiente o no)

• Obesidad grado 2 (IMC >35) y grado 3 (IMC >40)

• Enfermedad renal crónica avanzada, incluyendo a quienes están en diálisis crónica

• Enfermedad respiratoria crónica

• Enfermedad cardiovascular crónica

• Cirrosis hepática

• Personas que viven con VIH (con cualquier nivel de CD4 y carga viral)

• Pacientes en lista de espera o ya trasplantados de órganos sólidos

Las personas se inscribirán expresando su voluntad de vacunarse y la condición clínica que determina mayor riesgo de complicaciones, la cual necesita ser certificada por el/la profesional tratante, al igual que la ausencia de condiciones que contraindiquen la vacunación. Esa certificación es un acto médico que debe quedar registrado en la HUDS (Historia Unificada Digital de Salud) de la persona.

Los profesionales médicos que son usuarios de ANDES pueden registrar los pacientes dentro de una prestación de su consultorio habitual utilizando el concepto “Certificación De Paciente Con Riesgo Aumentado De COVID-19”, que aparecerá en el listado de conceptos sugeridos. Aquellos profesionales médicos que NO son usuarios de ANDES y tienen matrícula profesional vigente en nuestra provincia, en el portal web del Ministerio de Salud encontrarán un video tutorial y un link al formulario de registro (https://www.saludneuquen.gob.ar/coronavirus-certificacion-de-factores-de– riesgo-yprescripcion-de-vacuna-covid19-en-el-grupo-18-59-anos). Los pacientes que cuenten con la certificación registrada en su HUDS no precisan presentar ninguna certificación en papel.