El operativo de vacunación contra el coronavirus Covid – 19 continuó este sábado en el gimnasio municipal “Enrique Mosconi” y en el Club Atlético Plaza Huincul.

En el caso de Cutral Co, se recibió a las personas convocadas, que son adultos mayores de 60 años en adelante, pero solo si fueron llamados con anterioridad y se les dio el turno correspondiente.

Mientras que en Plaza Huincul, la campaña de colocación de vacunas es para las personas anotadas y también llamadas con anterioridad siempre y cuando tengan factores de riesgo y presenten el certificado correspondiente, desde los 40 a 59 años.

Se recordó que para recibir la vacuna, según el grupo etario que corresponde, todas las personas se deben anotar en el registro que tiene el ministerio de Salud de la provincia.

Por otra parte, tanto en Huincul como en Cutral Co, los municipios iniciaron una campaña de registro para las vecinas y vecinos de 60 años en adelante que todavía no fueron todavía convocados. En el caso de Huincul, pueden recurrir al Centro Cultural Ruca Lighuen y en Cutral Co, en la secretaría de la Mujer y la Diversidad, en avenida del Trabajo, entre Alberdi y San Luis.